راشفورد يحدد هدفه بعد العقد الجديد

قال ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إن الحافز الأكبر لديه الآن هو إعادة مانشستر يونايتد، للقتال على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأعلن يونايتد أمس الإثنين أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما وقع على عقد جديد يمتد 4 سنوات ليستمر في أولد ترافورد حتى 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن العقد الجديد يتضمن حصول راشفورد على 250 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا (316 ألف و550 دولارا) إذ يبني المدرب أولي جونار سولسكاير خطته في الهجوم على خريج أكاديمية النادي.

وقال راشفورد لصحيفة "التايمز": "لا أريد شيئا أفضل من رؤية النادي يفوز بالدوري الإنجليزي وبدوري الأبطال مجددا".

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وأضاف: "الجميع هنا يستحق ما هو أفضل بكثير من الوضع الحالي وليس فقط الجمهور بل النادي نفسه أيضا. لا نستحق هذا الوضع".

وأكمل: "نحن اللاعبون لدينا فرصة لمحاولة إعادة النادي إلى مساره الصحيح ونسيان 5 أو 6 سنوات مضت".

ويبدأ يونايتد الموسم الجديد للدوري بمواجهة تشيلسي في أولد ترافورد يوم 11 أغسطس/ آب القادم.