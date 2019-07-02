زي روبرتو: ميسي هو الحل لأزمة نيمار

يرى البرازيلي زي روبرتو لاعب ريال مدريد الأسبق، أن مواطنه نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، يحتاج إلى أن يستعيد السعادة مرة أخرى كلاعب وكإنسان في ظل الفترة العصيبة التي يعيشها، مشيرًا إلى أن اللعب مرة أخرى بجانب ليونيل ميسي، في برشلونة سيكون الحل.

وقال روبرتو، خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الموسم المقبل سيكون موسم فينيسيوس في ريال مدريد، ورودريجو لديه الكثير من الإمكانيات، لكنه أصغر منه في السن، ولديه الكثير ليتعلمه".

وتابع: "نيمار يمر بوقت عصيب بسبب الإصابات والمشاكل بعيدًا عن الملعب، وكلاعب وإنسان أعتقد أنه يريد ناد يكون فيه سعيدًا، وهو يبحث عن أفضل حل حاليًا".

واختتم: "نيمار يريد الفوز مرة أخرى في الملعب، وأعتقد أن ليونيل ميسي يمكنه مساعدته داخل وخارج الملعب، لأنه يركز على كرة القدم".

وارتبط اسم نيمار بقوة خلال الفترة الأخيرة، بالعودة إلى صفوف البارسا، نظرًا لسوء علاقته مع إدارة البي إس جي.