الإصابة تضرب سواريز في كوبا أمريكا

كشف تقرير صحفي أوروجواياني، عن تعرض لويس سواريز مهاجم برشلونة، لإصابة خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "Referee" الأوروجويانية، فإن سواريز تعرض لكسر في الإصبع الرابع باليد اليسرى، خلال مواجهة اليابان في دور المجموعات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سواريز لعب ضد تشيلي وبيرو بجبيرة في اليد اليسرى لحماية المنطقة المُصابة.

وكان سواريز قد عانى من إصابة قوية قبل انطلاق البطولة، وخضع لعملية جراحية في الركبة منعته في المشاركة في نهائي كأس الملك مع برشلونة، وقاتل من أجل اللحاق بكوبا أمريكا.

وأهدر سواريز ركلة الترجيح الأخيرة لأوروجواي ضد بيرو، ليودع بطولة كوبا أمريكا من ربع النهائي، ومن المحتمل أن يبدأ عطلته الآن، على أن ينضم بعد نهاية البطولة لصفوف برشلونة لبدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.