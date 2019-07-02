بينيتيز يتولى تدريب فريق صيني

أعلن المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، اليوم الثلاثاء، أنه تولى منصب المدير الفني لفريق داليان ييفانغ الصيني.

انتهى عقد بينيتيز مع نيوكاسل الإنجليزي، كشف المدرب الإسباني أنه لم يجر التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل بينه وبين إدارة النادي.

وأعلن بينيتيز عبر وسائل التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن توليه تدريب فريق ييفانغ الصيني، حيث نشر مقطع فيديو حمل عنوان "تحد جديد، وفصل جديد"، قائلاً: "بعد طريق طويل، سنخوض تحدياً جديداً، سعيد ببداية مشروع داليان ييفانغ".