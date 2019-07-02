شكرا لقرائتكم مران الدراويش .. الكرات العرضية سلاح الإسماعيلى لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانهم صباح اليوم ، ضمن برنامج الاعداد للقاء الزمالك إضافة لمنافسات الموسم الجديد.

المران شمل مجموعة من الجمل الفنية من خلال الكرات العرضية الأرضية حيث حرص المدير الفنى محمود جابر على ايقاف تلك الجملة أكثر من مرة للوقوف على الاخطاء والعمل على تلافيها.

كما تطرق المران لمنح بعض المدافعين عدة تعليمات حول كيفية التغطية الدفاعية واستخلاص الكرة بدون ارتكاب أى أخطاء.

وشهد المران الصباحى خوض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة أيضا من شأنها تقوية العضلات والارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.