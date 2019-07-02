شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يخضع لبرنامج تأهيلي في معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برنامج تأهيلي بدون كرة خلال تدريبات اليوم خضع لها مصطفي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، وذلك تحت إشراف مصطفي عبده وإبراهيم عنبة اخصائيي التأهيل بالفريق.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكان فى استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيونى قنصل مصر فى قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.

وحرصت مى طه خليل سفيرة مصر فى قبرص على الاتصال ببعثة الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها فى قبرص.

ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق فى قبرص لاستئناف الدورى الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

Advertisements

وتضم بعثة الزمالك كلاً من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفنى وعبد الحميد بسيونى المدرب العام وأمير عزمى مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإدارى ومنتصر الرملاوى وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.