شكرا لقرائتكم هانى أبوريدة: نسعى لاستضافة السوبر الإيطالى أو الإسبانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يتم تحديد موعد استضافة وطلب السوبر الأوروبي بجانب محاولات أخرى لاستضافة السوبر الإيطالي أو الإسباني وسيتم تحديد الأمر مستقبلا وان مصر مستعدة لذلك في حالة ان طلب منها ، هذا ما أكده المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر ٢٠١٩ في لقائه الجاري حاليا مع الإعلاميين

وبشأن أزمة عمرو وردة، قال أبو ريدة إن العقوبة كان هدفها التقويم، رافضا فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة وبالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحاول التعامل سريعا مع المشاكل لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية.

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وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة ب٩ نقاط وسجل الفريق ٥ اهداف ولم يستقبل اي هدف في ٣ مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تاهل الفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.