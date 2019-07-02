شكرا لقرائتكم تعرف على موعد آخر مران للأهلى بالتتش قبل السفر لإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا، يخوض فريق النادي الاهلي مران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة المقبل، للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

قرر الجهاز الفني للأهلي، إقامة مران الفريق في التاسعة صباح يوم الجمعة بملعب التتش وبعدها يؤدي الفريق صلاة الجمعة ،ثم يتوجه من مقر النادي بالجزيرة إلى المطار مباشرة، ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم، ثم يخوض تجربة ودية غدا الأربعاء، ويحصل على راحة يوم الخميس، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني.

وكان الجهاز الفنى للأهلى، قام بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.