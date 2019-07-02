شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يواصل التأهيل بعد عودته من المانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي كريم نيدفيد لاعب النادي الاهلي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف علي مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

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وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة، وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.