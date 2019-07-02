شكرا لقرائتكم الترجي يتحدى الأهلى ويُخاطب المولودية لضم المالى اليو ديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الترجي التونسي لن يتوانى فى تدعيم صفوفه بعد بيع نجمه الكاميروني فرانك كوم للريان القطري هذا الصيف، حيث دخل بطل افريقيا فى المفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعيم وسطه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأرسل الترجى عرضاً لنادي مولودية الجزائر لشراء المالى اليو ديانج دفندر الفريق الجزائري، بعد ساعات من إرسال الأهلى عرضاً لضمه.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط وسطه باللاعب المالي الذي دخل بؤرة اهتمام جهاز الكرة بالأهلي منذ يناير الماضي كما انه نال اشادة لجنة التخطيط الحمراء، واستعلم الأهلي في خطابه لمولودية الجزائر عن مطالبهم المادية للاستغناء عن اليو ديانج تمهيدآ لضمه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

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وكان مسئولو اتحاد الكرة قد منحو النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

ويملك الأهلى فى قائمته 4 لاعبين أجانب وكان لزاماً على الإدارة الحمراء الاستغناء عن أياً منهم للتعاقد مهاجم أجنبي جديد، إلا أن قرار إتحاد الكرة الجديد سيحل الأزمة للإدارة الحمراء، وسيكون الأهلى غير مضطراً للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب حال الاستقرار على التعاقد مع أجنبي جديد، نظراً لإمكانية اعتبار التونسي علي معلول أو زميله المغربي وليد أزارو كلاعب محلي فى الموسم الجديد.