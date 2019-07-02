شكرا لقرائتكم معتز إينو : لاعبو منتخب مصر لم يظهروا بصورة جيدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال معتز إينو نجم الأهلى والزمالك السابق فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن هناك بعض اللاعبين فى صفوف منتخب مصر لم يظهروا بالشكل المطلوب خلال دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 .

وأضاف اينو : " بعض اللاعبين فى منتخب مصر لابد أن يراجعوا أنفسهم فى ظل تراجع مستواهم الفنى والبدنى طيلة الثلاث مواجهات التى لعبها الفراعنة فى البطولة "

وتابع نجم الأهلى الأسبق : " لا أجد مبرر لتراجع مستوى هؤلاء النجوم لاسيما أن البطولة تعد فرصة ذهبية لكتابة التاريخ فى ظل إقامتها فى مصر وبين جماهيرنا العاشقة لكرة القدم"

وعن توقعاته لمباراة دور الـ 16 لمنتخب مصر علق اينو : " مهما كان المنافس يجب إحترامه فطالما تخطى دور المجموعات فهو منتخب جيد "

وعن أفضل المنتخبات التى عجبه أداؤها علق إينو " منتخبى المغرب ومدغشقر قدما أداء نال استحسان الجميع "

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

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وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.