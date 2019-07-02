شكرا لقرائتكم باشاك شهير يطلب حضور أحمد الشيخ لتركيا لإجراء الكشف الطبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تلقى أحمد الشيخ عرضاً من نادي اسطنبول باشاك شهير وصيف الدوري التركى، طلبت إدارة النادي الحضور الى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل اتمام التعاقد معه ، لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدوري فى الموسم قبل الماضي، وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى مصير أحمد الشيخ بعد وصول العرض التركي وإن كان الاتجاه الأقرب هو رفض العرض نظراً للحاجة لخدمات اللاعب، فى الوقت الذي يتمسك أحمد الشيخ بالأمل لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.