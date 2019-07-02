شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يقترب من المشاركة الجماعية فى التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع مؤمن زكريا شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي والتأهيلي بالنادي الأهلي، للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وأكد الجهاز الفني أن مؤمن زكريا أدى تدريبات قوية في صالة الجيم، وسيعود للمران الجماعي في غضون أسبوع.

Advertisements

وكان مؤمن زكريا قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق واكتفى بأداء جلسات علاج طبيعي وتدريبات في صالة الجيم على أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للمران الجماعي.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.