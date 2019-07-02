مؤمن زكريا يقترب من المشاركة الجماعية فى التدريبات...

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جدة - عمرو شويل قطع مؤمن زكريا شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي والتأهيلي بالنادي الأهلي، للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وأكد الجهاز الفني أن مؤمن زكريا أدى تدريبات قوية في صالة الجيم، وسيعود للمران الجماعي في غضون أسبوع.
وكان مؤمن زكريا قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق واكتفى بأداء جلسات علاج طبيعي وتدريبات في صالة الجيم على أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للمران الجماعي.
وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.
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