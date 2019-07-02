شكرا لقرائتكم عموري ينضم إلى معسكر الهلال.. وينتظر قرار الطبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم الروماني رازفان لوتشيسكو صانع الألعاب الإماراتي عمر عبدالرحمن إلى قائمة الفريق التي ستغادر إلى النمسا يوم الثلاثاء لخوض معسكر إعدادي، بينما سيتخلف عمر خربين وأحمد أشرف عن المغادرة لحين انتهاء إجراءات سفرهما.

وقالت إدارة الهلال في بيان رسمي إن عمر عبدالرحمن الذي يتعافى من إصابة الرباط الصليبي، سيواصل برنامجه التأهيلي في المعسكر إلى حين موعد فحصه لدى الطبيب رامون كوجات في برشلونة، وهو الطبيب الذي أجرى العملية لـ"عموري" وذلك للوقوف على حالته الصحية والبدنية، علماً أن عقده مع الأزرق ينتهي الشهر المقبل.

وضم لوتشيسكو كلاً من عبدالله المعيوف، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، جوفينكو، محمد الشلهوب، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، غوميز، نواف العابد، سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، محمد جحفلي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي، ذعار العتيبي وميلوش ديجينك.