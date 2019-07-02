مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين بث مباشر يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع | كورة لايف تابع لايف ماتش...

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كورة ستار الكاميرون وبنين بث مباشر yalla kora يوتيوب، يلا شوت جوال مباراة الكاميرون وبنين لايف اليوم الثلاثاء الموافق 2-7-2019 في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الإسماعيلية وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الكاميرون مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة الكاميرون وبنين الآن kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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بث مباشر الكاميرون يلا شوت الجديد kora online، يمتلك جميع فرق المجموعة السادسة فرصة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، وذلك لتقارب عدد النقاط بين جميع فرق المجموعة، حيث يحتل الكاميرون صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويقع منتخب بنين في المركز الثاني برصيد نقطتين بنفس رصيد النقاط مع منتخب غانا، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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سيتم توفير رابط البث المباشر قبل بداية المباراة بقليل، فتابعونا

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