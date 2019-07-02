أبوريدة: أنقذنا أفريقيا.. ونفكر في استضافة السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أن مصر تنوي استثمار البنية التحتية التي تم تجهيزها في 5 أشهر بعد حصول مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أبوريدة في مؤتمر صحفي، عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن هناك تفكيرا في استضافة السوبر الأوروبي أو أي سوبر يخص بلد أوروبية، مؤكدًا أن مصر قادرة على استضافة أي حدث عالمي.

وأكمل: "البطولة ليست ملكا لمصر، ولكنها ملك لأفريقيا، ولذلك أردنا أن نبعث برسالة للعالم أن أفريقيا قادرة على أفضل تنظيم، والحفاظ على هيبة الاتحاد الأفريقي بإقامة البطولة في موعدها".

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وأشار إلى أنه للمرة الأولى في كأس الأمم، يصبح لكل منتخب ملعب تدريب مخصص به فقط، في ظل مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ الكان.

وعن نظام دخول الجماهير: "النظام الحالي للتذاكر هو نظام أمني من الدرجة الأولى، ويوجد في كل استاد أماكن مخصصة للـFAN ID، وسنناقش مع الجهات المعنية كيفية تواجد الجماهير بكثافة".

وأضاف: "مصر تمتلك استادات قريبة من بعضها بدون طيران، وقد راعينا هذا خلال التنظيم للتسهيل على الجميع.. الاتحاد الأفريقي مليء بالخبرات ونحن نجتمع يوميا لتدارك أي أخطاء".

وردا على أزمة التأشيرات للصحفيين الجزائريين بعد حجزهم تذاكر العودة بعد الدور الأول، قال أبو ريدة: "سنتواصل مع الخارجية لحل أي أزمة خاصة بالتأشيرات".