لهيطة يختار الأفضل لمواجهة مصر.. ويشيد بـ"روح" حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني عن المنتخب الذي يفضل مواجهته في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب "الروح" التي يتمتع بها أحمد حجازي لاعب الفريق، وفرصة مشاركة أحمد حسن "كوكا".

المنتخب الوطني حسم تأهله إلى منافسات دور الـ16 كأول المجموعة الأولى بعد فوزه على أوغندا بهدفين دون رد، وينتظر ثالث أحد المجموعات الثالثة، الرابعة أو الخامسة.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورت قال لهيطة: "نركز فقط على الأمور الفنية وندرس كافة الاحتمالات، نرغب في المنافسة على اللقب ولا يهم أي منتخب سنواجه".

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وأضاف: "في رأيي أعتقد أن مواجهة أحد فرق المجموعة الثالثة (كينيا) سيكون الأفضل لنا".

وعن تواجد أسر اللاعبين في المعكسر أمس قال: "نجن في معسكر إعداد حوالي شهر، تواجد أسر اللاعبين يمنحهم طاقة إيجابية لاستكمال المشوار".

وعن مشاركة أحمد حجازي مدافع المنتخب أمام أوغندا بدون واق الرأس قال لهيطة: "منذ اليوم الأول حجازي رفض ارتداء الواقي، ورفض الاستماع إلى نصائح الطبيب الأمر الذي قد يشكل خطورة عليه، ولكن تلك هي الروح التي نتحدث عنها بشكل مستمر، حجازي مثال للاعب الذي يحافظ على منتخب بلده".

وعن فرص مشاركة أحمد حسن "كوكا"، قال: "بدأ العلاج من اليوم الأول، ولكن لن يستطيع اللحاق بمباراة دور الـ16".