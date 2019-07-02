مدرب بنين: توقعاتي في 2014 بشأن صلاح تحققت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

قال ميشيل دوسييه المدير الفنى لمنتخب بنين لكرة القدم إن توقعاته في عام 2014 حول النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، صدقت وتحققت.

وأضاف دوسييه في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه كان قد صرح بأن صلاح سيكون من أفضل لاعبي العالم من خلال سرعته واستخدامه قدمه اليسرى بشكل ممتاز وتحكمه في الكرة بشكل جيد.

ويأتي ذلك على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر والتي تستمر منافساتها حتى 19 تموز/يوليو الجاري.

كذلك أشاد دوسييه بالمنتخب المصري قائلا إنه فريق قوي، "ويكفي أنه صاحب التاريخ الأفضل بين المنتخبات الأفريقية حيث استطاع الفوز باللقب (في البطولة الأفريقية) سبع مرات، فهو الأكثر تتويجا."

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أما عن أفضل اللاعبين في البطولة الحالية وأكثرهم تأثيرا، قال دوسييه إنه يرى محمد صلاح ومواطنه محمود حسن "تريزيجيه" في المنتخب المصري ومعهما ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي، الأكثر تأثيرا.

وعن توقعاته للقب البطولة الأفريقية، قال "يصعب الحكم على أداء المنتخبات ومن سينافس على اللقب، ولكن حتى الآن، أتوقع لمصر والكاميرون وتونس المنافسة."

وأحرز المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى محققا الفوز في جميع مبارياته الثلاث بها أمام زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

أما منتخب بنين، فيتنافس ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الكاميرون وغانا وغينيا بيساو، ويمتلك نقطتين متساويا مع نظيره الغاني بينما تحتل الكاميرون الصدارة برصيد أربع نقاط، ويتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتختتم منافسات المجموعة السادسة اليوم بلقاء غينيا بيساو مع غانا وبنين مع الكاميرون.