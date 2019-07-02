مصابو الأهلي.. علاج طبيعي لنيدفيد.. تأهيل مؤمن وفحص طبي لعلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانًا مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة، على أن يعود الفريق للتدريب بنظام الفترة الواحدة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.

الجهاز الفني للأهلي، قال إن كريم وليد "نيدفيد" لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للتعرف علي مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل قطع مؤمن زكريا شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

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وأكد الجهاز الفني للأهلي أن مؤمن زكريا أدى تدريبات قوية في صالة الجيم، وسيعود للمران الجماعي في غضون أسبوع.

وكان مؤمن قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق واكتفى بأداء جلسات علاج طبيعي وتدريبات في صالة الجيم على أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للمران الجماعي.

على الجانب الآخر، يخضع أحمد علاء مدافع الفريق لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي.

وكان علاء قد غادر مران الفريق بعد تعرضه للإصابة، ويخضع اليوم لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للتواجد مع الفريق.