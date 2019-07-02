بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 3 مباريات تحدد منافس مصر.. وقمة كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تقام اليوم الثلاثاء آخر مباريات دور المجموعات لتحديد باقي الفرق المتأهلة إلى منافسات دور الـ16.

ويبحث المنتخب التونسي عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16، فنسور قرطاج لم تجمع سوى نقطتين فقط من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية أمام مالي وأنجولا.

نسور قرطاج على موعد مع المنتخب الموريتاني لتحديد صاحب البطاقة "العربية" الأخيرة إلى دور الـ16، حيث تأهل الثلاثي (مصر- المغرب- الجزائر).

كما يلتقي المنتخب الغاني مع نظيره غينيا بيساو في تمام السادسة مساء، حيث يتواجد كلا المنتخبي في المجموعة السادسة رفقة كل من الكاميرون وبنين.

ولم يضمن المنتخب الغاني تأهله حتى الآن إلى دور الـ16 حيث يتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين فقط متساويًا مع بنين صاحبة المركز الثالث، أما الكاميرون فتتصدر جدول المجموعة بأربع نقاط ويتذيل غينيا بيساو جدول الترتيب بنقطة واحدة.

ووفقا لمباريات اليوم الثلاث: (الكاميرون أمام بنين)، و(تونس أمام موريتانيا)، و(أنجولا أمام مالي)، سيتحدد منافس مصر في دور الـ16.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

غينيا بيساو x غانا

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب السويس الجديد.

وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وتايم سبورت (البث الأرضي.

بنين x الكاميرون

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تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب ستاد الاسماعيلية.

وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS MAX HD ، beIN SPORTS MAX HD، وتايم سبورت (البث الأرضي.

موريتانيا x تونس

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب السويس الجديد.

وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS MAX HD ، beIN SPORTS MAX HD، وتايم سبورت (البث الأرضي.

أنجولا x مالي

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب الاسماعيلية.

وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS MAX HD ، beIN SPORTS MAX HD، وتايم سبورت (البث الأرضي.

كوبا أمريكا

البرازيل x الأرجنتين

تقام المباراة على ملعب ملعب جوفيرنادور ماجاليس في نصف نهائي كوبا أمريكا

تذاع المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 3 HD، beIN SPORTS MAX 4 HD، beIN SPORTS HD.