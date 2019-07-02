نجم الجزائر يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

قال بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم وفريق السد القطري، إنه لم يجر أي مفاوضات رسمية مع أندية مصرية في الفترة الأخيرة.

وقال بونجاح، الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري، في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء إنه يرتبط بعقد مع السد القطري ويحترمه كثيرا.

Advertisements

وأضاف أن ما يتردد عن وجود مفاوضات من أندية مصرية، سواء من الأهلي أو الزمالك، ليس صحيحا.

وتابع "أنا مرتبط بعقد مع السد القطري ولم يتحدث معي أحد للعب في الأهلي أو الزمالك."

وتأهل المنتخب الجزائري لدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، والتي ضمت السنغال، وكينيا، وتنزانيا.