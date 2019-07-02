محمود جنش يطير إلى ألمانيا للعلاج من "وتر اكيلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي محمود جنش حارس مرمى المنتخب ونادى الزمالك، متوجها إلى ألمانيا لإجراء جراحة في وتر أكيلس بعد تعرضه للقطع فى مران المنتخب مؤخرًا، يغيب جنش عّن الملاعب لمدة 6 أشهر.
ومن المقرر أن تصل مدة بقاء جنش في ألمانيا لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ 10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل.
وكان جنش قد رفض مغادرة معسكر المنتخب رغم الإصابة، وحرص على دعم زملائه أمام أوغندا قبل السفر إلى ألمانيا.
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