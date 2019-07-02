برشلونة يدرس ضم بواتينغ

يدرس نادي برشلونة الاسباني التعاقد مع اللاعب الغاني الدولي كيفين برينس بواتينغ من صفوف نادي ساسولو. جيوفاني كارنيفالي رئيس نادي ساسولو الإيطالي أكد أن برشلونة يريد ضم اللاعب بصفة نهائية وذلك بعدما قضى نصف موسم على سبيل الاعارة. ونقلت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، تصريحات جيوفاني: “أعتقد بأن برشلونة سيقوم بشراء بواتنج”. وأضاف: “لم يحدث أي شيء رسمي حتى الآن، ولكن أعتقد بأن برشلونة سيتعاقد بشكل نهائي مع اللاعب ويقوم بإعارته لأحد أندية الليجا”.

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