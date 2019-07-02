فكرة جديدة في ريال مدريد لضم بوغبا

أكدت صحيفة دايلي ريكورد البرتغالي أن ريال مدريد دخل في مفاوضات متقدمة مع مانشستر يونايتد لضم لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا. ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد قام بعرض الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا على مانشستر يونايتد بجانب مقابل مالي كبير من أجل ضم بوغبا. ويخوض دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد موسمه الأخير على ملعب أولد ترافورد مما يدفع النادي الانجليزي للتفكير بقوة في ضم حارس مرمى جديد. وتكمن المشكلة في رفض كورتوا لفكرة الرحيل عن العاصمة الإسبانية مدريد في الصيف الحالي.

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