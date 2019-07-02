من زيدان إلى بيريز: لا أريد سوى هذا اللاعب

أكد برنامج التشيرنغيتو الإسباني أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أبلغ إدارة ناديه برفضه لفكرة التعاقد مع اى لاعب سوى الفرنسي بول بوغبا. ريال مدريد ارتبط بضم لاعبين بقيمة دوني فان دي بيك وتانغي ندومبيلي وكريستيان ايركسين في الصيف الحالي في حال فشل وصول بول بوغبا لصفوف النادي. من جانبه فإن زيدان رفض فكرة ضم نيمار أو ثلاثي الوسط وأصر على وصول بول بوغبا لتعزيز صفوف الفريق. ويأمل ريال مدريد في عقد صفقة تبادلية ينتقل من خلالها أحد لاعبي النادي الملكي لمانشستر يونايتد مقابل دفع مقابل مالي وصول بول بوغبا لتحقيق حلم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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