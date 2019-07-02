يواصل نادي ريال مدريد عملية البيع من أجل توفير أموال شراء عقد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في الصيف الحالي. ووفقا لصحيفة آس ريال مدريد أنفق 303 مليون يورو هذا الصيف لضم خماسي وهما ايدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريغو غوس وايدير ميليتاو. ريال مدريد نجح في بيع ماركوس لورينتي مقابل 40 مليون يورو وماتيو كوفاسيتش مقابل 50 مليون يورو. وبنفس السعر قام ريال مدريد ببيع راؤول دي توماس لبنفيكا وثيو هيرنانديز لميلان مقابل 20 مليون يورو لكلا منهما. ووافق ريال مدريد على بيع الشاب تيخيرو لصفوف ايبار مقابل 3 ملايين يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يجمع 133 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.