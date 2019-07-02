برشلونة يجمع أموال ضم غريزمان

أكدت اذاعة أوند سير الاسبانية أن نادي برشلونة في طريقه لدفع 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع انتوان غريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.

وكانت قيمة كسر عقد غريزمان انخفضت من 200 إلى 120 مليون يورو في الأول من يوليو الحالي.

وذكرت الاذاعة الشهيرة أن برشلونة قام ببيع دينيس سواريز لسيلتا فيغو مقابل 12.5 مليون يورو وفي طريقه لبيع عثمان ديمبيلي لبايرن ميونيخ الألماني مقابل 100 مليون يورو في الصيف الحالي.

برشلونة كذلك ينوي بيع رافينيا ألكانتارا لفالنسيا مقابل قرابة 15 مليون يورو.