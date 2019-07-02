أكدت اذاعة أوند سير الاسبانية أن نادي برشلونة في طريقه لدفع 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع انتوان غريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.
وكانت قيمة كسر عقد غريزمان انخفضت من 200 إلى 120 مليون يورو في الأول من يوليو الحالي.
وذكرت الاذاعة الشهيرة أن برشلونة قام ببيع دينيس سواريز لسيلتا فيغو مقابل 12.5 مليون يورو وفي طريقه لبيع عثمان ديمبيلي لبايرن ميونيخ الألماني مقابل 100 مليون يورو في الصيف الحالي.
برشلونة كذلك ينوي بيع رافينيا ألكانتارا لفالنسيا مقابل قرابة 15 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يجمع أموال ضم غريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.