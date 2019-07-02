لاعب سلة الاهلي يخضع لجراحة بالمنظار في الركبة

يخضع أحمد السلعاوي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء لعملية بالمنظار الاستكشافي للركبة اليمنى؛ للوقوف على مدى التئام قطع الغضروف الهلال الخارجي. قطع الغضروف الهلال الخارجي. ويرغب الدكتور أحمد عبدالعزيز الذي يجري الجراحة في الوقوف على مدى التئام قرحة سطح الجهة الخارجية من مفصل الركبة. وكان السلعاوي قد خضع لتدخل جراحي لعلاج شكواه المستمرة من إصابة الركبة، وغاب بسبب ذلك عن مباريات الفريق في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

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