يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.
ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدةبعد أن خاض تدريبات علي فترتين خلال اليومين الماضيين طبقا لبرنامج الاعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر
وأدى الأهلي تدريبات بدنية مكثفة إلى جانب التركيز على الجانب الفني والخططي منذ انطلاق فترة الإعداد فيما سيخوض الفريق تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتطبيق فكر الجهاز الفني بشكل عملي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الاهلي يواصل تدريباته استعداداً لعودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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