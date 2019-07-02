اليوم.. الاهلي يواصل تدريباته استعداداً لعودة الدوري

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.

ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة

بعد أن خاض تدريبات علي فترتين خلال اليومين الماضيين طبقا لبرنامج الاعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفرإلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.

وأدى الأهلي تدريبات بدنية مكثفة إلى جانب التركيز على الجانب الفني والخططي منذ انطلاق فترة الإعداد فيما سيخوض الفريق تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتطبيق فكر الجهاز الفني بشكل عملي.