فحص طبي لمدافع الاهلي علي هامش المران الجماعي

يخضع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرص مشاركته في المران بعد الآلامالتي شعر بها في القدم نتيجة تعرضه لكدمة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الاثنين.
وكان علاء قد غادر مران
ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق قبل خوض التجربة الودية غدا الاربعاء.
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