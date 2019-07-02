والد نيمار ينفي التواصل مع برشلونة

نفي والد النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة تواصله مع إدارة برشلونة حول عودة نجله هذا الصيف إلى الفريق الكتالوني، وأكد أنه

لم يلتق بمسئول الفريق الإسباني أندريه كوري كما أشيع.

وأوضح والد اللاعب أنه متواجد في البرازيل مع نجله نيمار

لمساندة زملائه بالمنتخب البرازيلي في نصف نهائي كوبا أمريكا أمام منتخب الأرجنتين، حيث يغيب نيمار عن المباراة بسبب الإصابة.

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.