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مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع برونو فيرنانديز

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اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع برونو فيرنانديز قائد نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت صحيفة" جازيت ديللو سبورت" الإيطالية، أن النادي الإنجليزي أتم إتفاقه مع اللاعب ومدير أعماله، على الانتقال إلى اليونايتد الموسم

المقبل.

ويتبقى لليونايتد إغلاق الصفقة مع النادي البرتغالي، للإعلان عن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

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وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحمر قدموا عرضا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني، للحصول على

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إمضاء فيرنانديز.

ويأمل النادي البرتغالي في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لإعطاء برونو الضوء الأخضر للرحيل، إلى صفوف اليونايتد، نظرا لدخول وتوتنهام في الصفقة للتعاقد مع اللاعب.

وشارك فيرنانديز مع سبورتنج لشبونة في 42 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع تسجيل 23 هدفا، وساعد في صناعة 13 هدفا لزملائه بالفريق.

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