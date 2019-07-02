الجمعة.. مران أخير للأهلي قبل السفر إلى إسبانيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة مران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة المقبل قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا؛ للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة

المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق في التاسعة صباح

يوم الجمعة بملعب التتش وبعدها يؤدي الفريق صلاة الجمعة، ثم يتوجه من مقر النادي بالجزيرة إلى المطار مباشرة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم، ثم يخوض تجربة ودية غدا الأربعاء، ويحصل على راحة يوم الخميس، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني.