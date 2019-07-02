كريم نيدفيد يواصل التأهيل بعد عودته من ألمانيا

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف عليمدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.
وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من
وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.
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