تدريبات قوية لثلاثي حراس الزمالك

خاض عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباتقوية اليوم في المران الصباحي للفريق تحت قيادة أيمن
طاهر مدرب حراس المرمى.
ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
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