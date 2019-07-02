خاض عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية اليوم في المران الصباحي للفريق تحت قيادة أيمن قوية اليوم في المران الصباحي للفريق تحت قيادة أيمنطاهر مدرب حراس المرمى. ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات قوية لثلاثي حراس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.