جلال يقسم اللاعبين لمجموعتين خلال مران الزمالك

قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى قادها عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب وذلك خلال التدريبات

اليوم .

وركزت هذه المجموعة على كيفية لعب الكرة من لمسة واحدة والضغط على الخصم بينما قامت المجموعة الثانية التي قادها أمير

عزمي المدرب بالجهاز الفني ومدرب الأحمال انطونيو وتم التركيز فيها على كيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام والتصويب على المرمى.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.