مصطفى فتحي يواصل برنامجه التأهيلي

خضع مصطفى فتحي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي دون كرة خلال التدريبات اليوم وذلك تحت إشراف مصطفي عبده وإبراهيم عنبة التدريبات اليوم وذلك تحت إشراف مصطفي عبده وإبراهيم عنبةأخصائيي التأهيل بالفريق. ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا حاليًا في قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

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