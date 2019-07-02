رياضة | فضيحة نيمار في شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة نيمار في شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت شرطة ساو باولو البرازيلية منحها لوقت إضافي، من أجل استكمال التحقيقات قبل تسليم تقريرها في اتهام مهاجم المنتخب البرازيلي نيمار باغتصاب عارضة أزياء.

ووفقا لصحيفة (أو جلوبو) فإن الشرطة تنتظر صور شريط فيديو الفندق الذي أقام فيه اللاعب مع المرأة، ولذلك طلبت بمنحها 30 يوما إضافيا لتسليم التقرير.

وتساعد الصور الباحثين على توضيح بعض النقاط بشأن شهادات نيمار والعارضة ناجيلا تريندادي ميندش دي سوزا.

Advertisements

وتمت مصادرة شرائط تسجيلات الفيديو للفندق الذي تؤكد العارضة أن نيمار اغتصبها فيه، من قبل الشرطة الفرنسية، والتي وضعتها تحت تصرف السلطات البرازيلية، بحسب ما أعلنته صحيفة (ليكيب) الفرنسية الشهر الماضي.

واتُهم اللاعب الذي غاب عن كوبا أمريكا للإصابة، باغتصاب عارضة الأزياء، التي رفعت دعوى ضده في البرازيل، بعد لقائها باللاعب في العاصمة الفرنسية.

وأدلى نيمار بشهادته أيضا أمام القضاء البرازيلي، بشأن احتمال ارتكابه جريمة، لنشره على حساباته بالشبكات الاجتماعية المحادثة التي أجراها مع العارضة والتي تظهر فيها صورا خاصة لها.