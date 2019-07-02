رياضة | ملعب إفريقيا.. بلماضي يحرج جريس بسبب حراسة المرمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. بلماضي يحرج جريس بسبب حراسة المرمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الجزائري ثالث انتصاراته في بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز علي نظيرة التنزاني بنتيجة 3-0 في المباراة التي شهدت 9 تغييرات كاملة في تشكيلة منتخب الجزائر شملت جميع المراكز عدا حراسة المرمي.

حيث حافظ جمال بلماضي علي حارسه الريس مبولحي دون تغيير خاصة أن مركز حراسة المرمي حساس للغاية ولا يقبل التبديلات حتي بهدف الإراحة وهو الأمر الذي يثير التساؤلات عما فعله آلان جريس مدرب المنتخب التونسي في المباريتين السابقتين.

بعدما استبعد الحارس فاروق بن مصطفي من حراسة المنتخب كأساسي بعد المباراة الأولي أمام المنتخب الأنجولي بسبب خطئه في هدف التعادل الذي استقبلته تونس في تلك المباراة، ليُشرك في المباراة الثانية معز حسن الذي استقبل هو الآخر هدف من المنتخب المالي بعدما فشل في الإمساك بالكرة بشكل غريب لتتوجه أسهم النقد للمدرب الفرنسي بسبب كثرة تغيره للحراس.