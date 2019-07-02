رياضة | رافائيل بينيتيز مدربا لداليان ييفانج الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رافائيل بينيتيز مدربا لداليان ييفانج الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد سابقًا انتقاله للعمل بنادي داليان ييفانج المنافس بدوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وقال بينيتيز (59 عاما) عبر موقعه على الإنترنت: "هذا النادي لديه كل المقومات التي أتطلع إليها لبدء فصل جديد بأعلى درجات الحماس... نتشارك نفس الطموح لتطوير مشروع رائع هنا يخلف إرثا في داليان."

وأوضح بينيتيز أنه وقع عقدا لمدة عامين ونصف العام وسينتقل للعمل بالنادي الصيني برفقة مساعديه السابقين في نيوكاسل.

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وانتهى عقد بينيتيز مع نيوكاسل الإنجليزي أمس الأول الأحد، وقد كشف المدرب الإسباني إنه لم يجر التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل بينه وبين إدارة النادي الإنجليزي.

وأعلن بينيتيز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، عن انتقاله للعمل بفريق ييفانج الصيني، حيث نشر مقطع فيديو حمل عنوان "تحد جديد، وفصل جديد".

وقال بينيتيز، المدرب السابق لليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني "بعد طريق طويل، سنخوض تحديا جديدا. إنني سعيد ببداية مشروع مع داليان ييفانج." وقاد بينيتيز فريق فالنسيا الإسباني للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين إلى جانب لقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) كما قاد ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا في 2005.

ورغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين جماهير نيوكاسل، لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي حول تجديد العقد.