رياضة | اتجاه لتسويق سانو مدافع بنى سويف

يبحث مسوؤلى مجلس إدارة بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تسويق يحي سانو المدافع الافريقي بصفوف الفريق وذلك لضمان تحقيق استفادة نادية لخزينة النادى .

وكان سانو قد انضم لصفوف بنى سويف بيناير الماضى قادما من صفوف نادى انبي.

على جانب آخر يواصل الفريق الكروى الاول تدريباته بملعب النادى تحت قيادة حسن موسي المدير الفنى الجديد وجهازه المعاون .

واحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى بالموسم الماضى