رياضة | الأهلي يتدرب في التتش "الجمعة" قبل معسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب في التتش "الجمعة" قبل معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.



ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات علي فترتين خلال اليومين الماضيين طبقا لبرنامج الاعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.



وأدى الأهلي تدريبات بدنية مكثفة إلى جانب التركيز على الجانب الفني والخططي منذ انطلاق فترة الإعداد فيما سيخوض الفريق تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتطبيق فكر الجهاز الفني بشكل عملي.

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حيث استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة المقبل قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا؛ للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق في التاسعة صباح يوم الجمعة بملعب التتش وبعدها يؤدي الفريق صلاة الجمعة ،ثم يتوجه من مقر النادي بالجزيرة إلى المطار مباشرة.



ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم، ثم يخوض تجربة ودية غدا الأربعاء، ويحصل على راحة يوم الخميس، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني.