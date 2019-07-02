رياضة | تدريبات شاقة في الزمالك على مجموعتين وتأهيل لمصطفى فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات شاقة في الزمالك على مجموعتين وتأهيل لمصطفى فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال في بداية مران الزمالك الصباحي اليوم.

ويتدرب الزمالك من خلال معسكر في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وقسم خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين الأولى قادها عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب وذلك خلال التدريبات اليوم وركزت هذه المجموعة على كيفية لعب الكرة من لمسة واحدة والضغط على الخصم بينما قامت المجموعة الثانية التي قادها أمير عزمي المدرب بالجهاز الفني ومدرب الأحمال انطونيو وتم التركيز فيها على كيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام والتصويب على المرمى.

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وخضع عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية اليوم في المران الصباحي للفريق تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وواصل مصطفي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي بدون كرة خلال التدريبات اليوم وذلك تحت إشراف مصطفي عبده وإبراهيم عنبة اخصائيي التأهيل بالفريق.