رياضة | ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال "كهربا" للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال "كهربا" للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي النادي الأهلي مفاوضاته مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك وأصبح الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مسألة وقت لا أكثر من جانب مسؤولي القلعة الحمراء واللاعب.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي حصل على توقيع محمود كهربا منذ 3 شهور بعد تأكده من عدم قانونية تمديد عقده مع الزمالك بسبب عدم توثيقه في حينها.

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ووقع محمود كهربا على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقابل حصوله على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد؛ حيث طلب كهربا أثناء المفاوضات الحصول على 20 مليون جنيه ولكن تم الاتفاق أن تكون قيمة التعاقد 75 مليون جنيه موزعة بالتساوي على 5 مواسم.

واتفق الأهلي مع محمود كهربا على الاحتفاظ بالعقود وعدم الإعلان عن الصفقة إلا بعد أن يعلن اللاعب عن فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي.