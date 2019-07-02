رياضة | الأهلي يحدد موقف 3 مصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موقف 3 مصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مؤمن زكريا لاعب الفريق قطع شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأكد الجهاز الفني أن مؤمن زكريا أدى تدريبات قوية في صالة الجيم، وسيعود للمران الجماعي في غضون أسبوع.

وكان مؤمن قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق واكتفى بأداء جلسات علاج طبيعي وتدريبات في صالة الجيم على أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للمران الجماعي.

ويخضع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرص مشاركته وفي المران الجماعي بعد الآلام التي شعر بها في القدم نتيجة تعرضه لكدمة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الاثنين.

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وكان علاء قد غادر مران الفريق بعد تعرضه للإصابة، ويخضع اليوم لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للتواجد مع الفريق.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق قبل خوض التجربة الودية غدا الاربعاء.

ويخوض كريم نيدفيد لاعب الفريق جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف علي مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.