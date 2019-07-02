رياضة | زيدان لإدارة ريال مدريد: لا أريد إلا جوهرة فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان لإدارة ريال مدريد: لا أريد إلا جوهرة فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل زين الدين زيدن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني طلبته لفورنتينو بيريز رئيس النادي بشأن الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي.

وطلب زيدان من بيريز ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وجوهرة منتخب فرنسا وذكر موقع "soccerlink" أن مدرب ريال مدريد يحلم بضم كيليان مبابي إلى كتيبته الكروية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الموقع الفرنسي أن مدرب "الأبيض الملكي" طلب من رئيس الفريق فلورنتينو بيريز القيام بكل شيء ممكن، من أجل ضم "جوهرة" فرنسا في مهلة لا تتعدى سنة واحدة فقط.