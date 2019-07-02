رياضة | 3 سيناريوهات تحدد منافس مصر في دور الـ16.. مخاوف من صدام عربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيناريوهات تحدد منافس مصر في دور الـ16.. مخاوف من صدام عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب منتخب مصر تحديد منافسه في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى والأقرب سيكون منتخب كينيا كثالث عن المجموعة الثالثة.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع ثالث المجموعة الثالثة وفي حالة عدم وجوده بين أفضل ثوالث سيكون المنافس ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة.

مصر وكينيا

تلعب مصر مع منتخب كينيا في دور الـ16 إذا لم يتأهل أي فريق من المجموعتين الخامسة والسادسة كأفضل ثالث وذلك في حالة فوز الكاميرون على بنين في المجموعة السادسة ومالي على أنجولا في المجموعة الخامسة وهو السيناريو الأقرب.

مصر وجنوب إفريقيا

Advertisements

يواجه منتخب مصر فريق جنوب إفريقيا ثالث المجموعة الرابعة في حالة عدم وجود أفضل ثوالث من المجموعة الثالثة أو الخامسة.

مصر وتونس

تأهل صاحب المركز الثالث من المجموعتين الخامسة والسادسة معًا، سيعني خروج كينيا وجنوب إفريقيا من حسابات أفضل ثوالث وتلعب مصر مع أنجولا أو تونس أو مالي أو موريتانيا حسب نتائجه في المجموعة الخامسة.