رياضة | مهاجم كينيا مطلوب في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم كينيا مطلوب في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مايكل أولونجا مهاجم منتخب كينيا ونادي كاشيوا ريسول بدوري الدرجة الثانية الياباني دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسجل أولونجا هدفين لمنتخب كينيا خلال مباريات أمم إفريقيا في مرمى تنزانيا ضمن الجولة الثانية التي حسمتها كينيا بنتيجة 3/2.

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ويبلغ مايكل أولونجا من العمر 25 عامًا وسبق له اللعب في جورماهيا وتوسكر الكيني والحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكيني عام 2015.