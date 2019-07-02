رياضة | جريزمان في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي برشلونة الإسباني صفقة أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لضمه فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة حدد رقم 120 مليون يورو في صفقة جريزمان سواء دفعها لأتلتيكو مدريد أو ضم اللاعب من خلال الشرط الجزائي في عقده والذي وصل إلى نفس الرقم مع بدء شهر يوليو الجاري.

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ويوقع جريزمان لبرشلونة على عقد يمتد لـ5 مواسم، كما أنه سيحصل على راتب يبلغ 16 مليون يورو فقط، أقل بـ7 ملايين من راتبه الأخير مع أتلتيكو.