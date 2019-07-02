رياضة | بغداد بونجاح يرد على انتقاله للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغداد بونجاح يرد على انتقاله للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر وفريق السد القطري عما أثير عن مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك للانتقال إلى الدوري المصري في الميركاتو الصيفي.

وقال بغداد بونجاح الذي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء إنه يرتبط بعقد مع السد القطري ويحترمه كثيرا.

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وأضاف بغداد بونجاح أن كل ما يتردد من سواء من الأهلي أو الزمالك، ليس صحيحًا لأنه مرتبط بعقد مع السد القطري ولا يمكن أن يتفاوض مع القطبين.